Первое за 20 лет карьеры падение. В Сочи во время соревнований сорвалась с горы чемпионка России по фрирайду Надежда Шамбер

Международные соревнования Freeride World Tour Qualifier в Сочи омрачило страшное происшествие. Сорвалась со склона именитая российская спортсменка, чемпионка России по фрирайду Надежда Шамбер.
Инцидент попал на камеры во время трансляции гонок. Миллионы зрителей наблюдали за тем, как девушка слетела с огромной высоты, не менее 10 раз перевернулась и ударилась о камни. Все это время в комментаторской соревнований царила настоящая паника.
«Нет, нет, Надя, что происходит! Фух! Встала! Надя, что ты делаешь с нами!» — буквально выдохнул комментатор после того, как Шамбер смогла встать и помахать руками.
Падение действительно выглядело устрашающе. За 20 секунд девушка несколько раз перевернулась. Казалось, что такие кульбиты невозможно перенести без риска для жизни.
«Там жесткий склон был. Мне надо было с прыжка аккуратнее приземлиться, чтобы прижаться поближе к склону, к снегу. А я раскрыто приземлилась, у меня доска подпрыгнула, и я пошла в неконтролируемое падение», — рассказала Шамбер журналистам «Shot».
Надежда Шамбер призналась, что в какой-то момент потеряла контроль над ситуацией и успела по-настоящему испугаться. Однако падение со смертельной высоты обошлось даже без травм. Пострадал только сноуборд девушки — он сломался пополам.
К слову, спортсменка не только успешно выступает на соревнованиях, но и ведет тренерскую деятельность, а также выступает как спортивный психолог. Например, она помогает другим райдерам вернуть форму и реабилитироваться после травм.
В спорт пришла в 16 лет. Поняла, что обожает сноуборд и готова посвятить ему всю жизнь. Призер российских и европейских соревнований Freeride World Tour Qualifier 3*. Это первое серьезное падение за всю 20-летнюю спортивную карьеру Надежды.