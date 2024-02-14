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Тела четверых детей с признаками насильственной смерти обнаружены в Орше

Следователи работают на месте обнаружения четверых детей без признаков жизни в Орше. Об этом сообщил Следственный комитет.

«Сегодня вечером в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тел четверых детей в возрасте от 1 до 8 лет с признаками насильственной смерти. По предварительной информации, к произошедшему может быть причастна 36-летняя мать», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних) Уголовного кодекса.

Жительница Орши задержана, с ее участием проводятся следственные действия.

На место происшествия направлена следственная группа центрального аппарата Следственного комитета, которая примет уголовное дело к своему производству. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле председателя СК Дмитрия Горы.

Прямо сейчас на месте происшествия работают следователи областного аппарата и сотрудники милиции. С использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории и привлечением специалистов ГКСЭ проводится осмотр, фиксируются и изымаются следы, имеющие значение для следствия.