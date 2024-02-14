Тела четверых детей с признаками насильственной смерти обнаружены в Орше

«Сегодня вечером в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тел четверых детей в возрасте от 1 до 8 лет с признаками насильственной смерти. По предварительной информации, к произошедшему может быть причастна 36-летняя мать», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних) Уголовного кодекса.
Жительница Орши задержана, с ее участием проводятся следственные действия.
На место происшествия направлена следственная группа центрального аппарата Следственного комитета, которая примет уголовное дело к своему производству. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле председателя СК Дмитрия Горы.
Прямо сейчас на месте происшествия работают следователи областного аппарата и сотрудники милиции. С использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории и привлечением специалистов ГКСЭ проводится осмотр, фиксируются и изымаются следы, имеющие значение для следствия.