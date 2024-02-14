Тела четверых детей с признаками насильственной смерти обнаружены в Орше

«Сегодня вечером в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тел четверых детей в возрасте от 1 до 8 лет с признаками насильственной смерти. По предварительной информации, к произошедшему может быть причастна 36-летняя мать», — говорится в сообщении.