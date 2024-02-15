На юге Волгограда у жилого дома обвалилась кирпичная кладка

По сообщению мэрии, облицовочная кладка не относится к конструктивным элементам и не влияет на устойчивость здания. Рабочие проведут уборку обвалившейся части стены. Ситуация взята на контроль администрацией Красноармейского района.
В ближайшее время специалисты обследуют здание для рассмотрения вопроса о восстановлении фасада, отметили в управляющей компании, которая обслуживает этот дом.
Добавим, что дом № 52 на ул. Сулеймана Стальского признали аварийным в 2020 году. Тогда жильцам МКД предложили разместиться в помещениях маневренного фонда до его расселения, но они отказались.
Представители мэрии повторно обратятся к ним с этим предложением. Получить консультацию можно по номеру 92−02−58.
При этом размещение в маневренном фонде не повлияет на реализацию права граждан на переселение.
Сейчас в регионе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» организовано расселение МКД, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. В Волгограде уже заключены все контракты на покупку новых квартир.
Также готовится федеральная программа по переселению граждан из домов, которые признали ветхими позже 1 января 2017 года.