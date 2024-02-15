Артём Усс рассказал о «внезапном» побеге из-под ареста в Италии

5 декабря Госдеп США назначил награду в $7 млн за сведения, которые позволят задержать Усса. По версии американского Минюста, Усс и еще несколько россиян участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с помощью подставных компаний и криптовалют. Их также подозревают в незаконном экспорте и отмывании денег через их зарегистрированную в Гамбурге компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH В декабре 2023 года Европол провел в Италии, Хорватии и Словении операцию по задержанию подозреваемых в содействии побегу Усса. По версии американских следователей, связанные с сербской организованной преступной группировкой лица были наняты родственниками бизнесмена. Они считают, что жена Усса заплатила одному из задержанных по делу €10 тыс. Босниец Владимир Йованчич сначала приходил к Уссу, находящемуся под домашним арестом, под видом доставщика. В день побега Йованчич «сопроводил Усса в машину и снабдил его кусачками для болтов», которые россиянин использовал, чтобы избавиться от электронного браслета слежения. Затем Усса, как считают американские следователи, отвезли в Словению. В течение нескольких дней группа находилась там, в Хорватии и Боснии и Герцеговине, а затем пересекли границу Сербии. В аэропорту Сербии перед вылетом Усс выплатил Йованчичу еще €40 тыс.