В Курском районе после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

«В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации, пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие», — говорится в сообщении Старовойта в Telegram-канале.