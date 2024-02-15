«В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации, пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие», — говорится в сообщении Старовойта в Telegram-канале.
В Курском районе после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Пожар вспыхнул на нефтебазе в Курской области после удара украинского беспилотника, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт.