Афганскую журналистку Хассани отпустили из центра временного содержания

Кировский районный суд во вторник огласил приговор афганцам, пытавшимся через Россию незаконно въехать в Евросоюз: организатор приговорен к четырем годам колонии, а 12 беженцев, включая Хассани, и их посредник получили по два года колонии-поселения, но за счет времени в СИЗО наказание уже сочтено отбытым. «Коммерсант» называет Хассани афганской журналисткой, которой на родине может грозить смертная казнь. «Фонтанка» пишет, что Хассани опасается преследования в Афганистане из-за своей правозащитной деятельности.
Как информирует судебная пресс-служба, Красносельский райсуд в среду рассмотрел ходатайство судебного-пристава исполнителя о продлении срока содержания Хассани в ЦВСИГ № 1 ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сроком на 90 суток. Также суд рассмотрел ходатайство защитника Хассани о прекращении исполнения судебного постановления в части принудительного выдворения и содержания, а также освобождения Хассани из ЦВСИГ.
Постановлением Кировского суда от 24 мая 2023 года Хассани была оштрафована на 5 тысяч рублей по административной статье о превышении срока пребывания в России. Наказание также предусматривало ее выдворение из РФ, и Хассани поместили в ЦВСИГ.
«Судом было установлено, что до настоящего времени, то есть более 8 месяцев, гражданка республики Афганистан Хассани на основании постановления судьи Кировского районного суда… от 24.05.2023 содержится в ЦВСИГ, в отношении нее действует мера пресечения в виде подписки о невыезде, в связи с чем ее принудительное выдворение за пределы территории РФ невозможно, а длительное содержание Хассани в Центре временного содержания при том, что срок дальнейшего содержания не определен, необходимо рассматривать как чрезмерное ограничение ее прав и свобод», — говорится в сообщении.
Как отмечается, суд ходатайство пристава-исполнителя оставил без удовлетворения, а ходатайство защитника — удовлетворил. «Хассани освобождена из ЦВСИГ», — заключают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.