Афганскую журналистку Хассани отпустили из центра временного содержания

«Судом было установлено, что до настоящего времени, то есть более 8 месяцев, гражданка республики Афганистан Хассани на основании постановления судьи Кировского районного суда… от 24.05.2023 содержится в ЦВСИГ, в отношении нее действует мера пресечения в виде подписки о невыезде, в связи с чем ее принудительное выдворение за пределы территории РФ невозможно, а длительное содержание Хассани в Центре временного содержания при том, что срок дальнейшего содержания не определен, необходимо рассматривать как чрезмерное ограничение ее прав и свобод», — говорится в сообщении.