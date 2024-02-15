Сегодня ранним утром на ул. Гастелло, 8 в Индустриальном районе Хабаровска загорелся деревянный жилой дом. Тушение пожара продолжается, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По данным краевого МЧС, сообщение о возгорании поступило в 6:21 утра 15 февраля.
— Возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме площадью 80 кв. метров. К тушению привлекали 3 пожарные машины и 12 человек личного состава пожарной охраны. В ходе разбора завалов были обнаружены тела двух пожилых людей мужчины и женщины. В причинах их гибели разберутся специалисты, — сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Угрозы близлежащим жилым домам нет. На месте происшествия сейчас работают дознаватели. Причины произошедшего выясняются. Ход проверки, проводимой правоохранительными органами, контролирует прокуратура Индустриального района г. Хабаровска.
Два человека погибли в пожаре на улице Гастелло в Хабаровске
Сегодня ранним утром на ул. Гастелло, 8 в Индустриальном районе Хабаровска загорелся деревянный жилой дом. Тушение пожара продолжается, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По данным краевого МЧС, сообщение о возгорании поступило в 6:21 утра 15 февраля.