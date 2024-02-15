Два человека погибли в пожаре на улице Гастелло в Хабаровске

Сегодня ранним утром на ул. Гастелло, 8 в Индустриальном районе Хабаровска загорелся деревянный жилой дом. Тушение пожара продолжается, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По данным краевого МЧС, сообщение о возгорании поступило в 6:21 утра 15 февраля.



— Возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме площадью 80 кв. метров. К тушению привлекали 3 пожарные машины и 12 человек личного состава пожарной охраны. В ходе разбора завалов были обнаружены тела двух пожилых людей мужчины и женщины. В причинах их гибели разберутся специалисты, — сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Угрозы близлежащим жилым домам нет. На месте происшествия сейчас работают дознаватели. Причины произошедшего выясняются. Ход проверки, проводимой правоохранительными органами, контролирует прокуратура Индустриального района г. Хабаровска.