Неизвестные разгромили территорию у озера на Сафонова во Владивостоке

Во Владивостоке ищут хулиганов, разломавших прожекторы у озера в районе улицы Сафонова. Специалисты управления городской среды уже готовят заявление в полицию, сообщили ИА PrimaMedia в дирекции общественных пространств краевой столицы.
В дирекции отметили, что акт вандализма произошёл еще вечером в субботу, 10 февраля. В новом общественном пространстве у озера на улице Сафонова неизвестные разбили светильники и почти все прожекторы. Специалисты сообщили, что за нанесённый ущерб виновники обязательно понесут материальную ответственность.
Представители дирекции подчеркнули важность обеспечения безопасности общественных мест и поддержания порядка.
Напомним, что территорию озера на Сафонова благоустроили по национальному проекту «Жилье и городская среда». Также отметим, что во Владивостоке периодически происходят акты вандализма в общественных местах. Так, в октябре прошлого года молодые люди попытались разгромить благоустройство сквера на Ульяновской, 8. А в текущем месяце любители портить муниципальное имущество разнесли очередную автобусную остановку в районе улицы Калинина.