Неизвестные разгромили территорию у озера на Сафонова во Владивостоке

Напомним, что территорию озера на Сафонова благоустроили по национальному проекту «Жилье и городская среда». Также отметим, что во Владивостоке периодически происходят акты вандализма в общественных местах. Так, в октябре прошлого года молодые люди попытались разгромить благоустройство сквера на Ульяновской, 8. А в текущем месяце любители портить муниципальное имущество разнесли очередную автобусную остановку в районе улицы Калинина.

