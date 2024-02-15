В Хабаровске уголовное дело о махинациях с поставкой импортной спецтехники передали в суд

По версии следствия, фигурант, являясь генеральным директором коммерческой организации по продаже специальной техники, ввёл двух клиентов своей фирмы в заблуждение, обещая доставить из-за границы автотехнику. Достоверно зная, что не сможет выполнить взятые на себя обязательства, он получил от потерпевших денежные средства за оформление сделок.