В Хабаровске уголовное дело о махинациях с поставкой импортной спецтехники передали в суд

Следователями ОМВД России по Советско-Гаванскому району Хабаровского края завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении ранее неоднократно судимого за совершение преступлений имущественного характера 34-летнего жителя г. Находки Приморского края. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
По версии следствия, фигурант, являясь генеральным директором коммерческой организации по продаже специальной техники, ввёл двух клиентов своей фирмы в заблуждение, обещая доставить из-за границы автотехнику. Достоверно зная, что не сможет выполнить взятые на себя обязательства, он получил от потерпевших денежные средства за оформление сделок.
В результате у жительницы района имени Лазо под предлогом оплаты минитрактора он похитил полмиллиона рублей, а у жителя Советско-Гаванского района — 711 тысяч рублей, которые тот перевёл обвиняемому в счёт покупки грузового автомобиля. Общая сумма ущерба превысила 1,2 миллиона рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Подсудимый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.