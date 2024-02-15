Жительница Богучанского района погибла при пожаре из-за обогревателя (видео)

«Пожар начался на балконе, на котором жительница дома хранила соленья и овощи. Чтобы они не перемерзли, она включила обогреватель и выставила его на балкон. Прибор в буквальном смысле стал убийцей своей хозяйки. Пожарного извещателя у нее не было», — уточнили в МЧС.