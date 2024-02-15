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Жительница Богучанского района погибла при пожаре из-за обогревателя (видео)

В поселке Гремучий Богучанского района Красноярского края из-за обогревателя сгорел двухэтажный многоквартирный дом.
Источник: МЧС РФ

В результате происшествия погибла 68-летняя женщина.

Как рассказали в МЧС, пожар начался 14 февраля рано утром. Огонь охватил кровлю и квартиры на втором этаже на общей площади 144 квадратных метра.

«Пожар начался на балконе, на котором жительница дома хранила соленья и овощи. Чтобы они не перемерзли, она включила обогреватель и выставила его на балкон. Прибор в буквальном смысле стал убийцей своей хозяйки. Пожарного извещателя у нее не было», — уточнили в МЧС.

Пожар локализовали в 8:30, а полностью ликвидировали только в 16:50. Привлекались 11 человек и 4 единицы техники.

Спасатели просят жителей края не оставлять обогреватели без присмотра и не перегружать электросеть.

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