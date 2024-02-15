Pais: НАТО планирует открыть центр обучения ВСУ

По данным Pais, окончательное одобрение проект может получить на саммите НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года. На встрече в Брюсселе, которая проходит 14—15 февраля , обсуждаются детали финансирования и каких инструкторов привлекут к обучению. В частности, решается вопрос, будут ли инструкторы базироваться на новое базе на постоянной основе или отправляться в центр на определенный срок. Где именно будет расположен центр, не уточняется.