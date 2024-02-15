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Pais: НАТО планирует открыть центр обучения ВСУ

Страны НАТО планируют открыть центр по обучению Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы привести украинские армию к полной совместимости с Североатлантическом альянсом, пишет испанская газета Pais со ссылкой на дипломатов. Обсуждение инициативы запланировано в рамках встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
Источник: Reuters

По данным Pais, окончательное одобрение проект может получить на саммите НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года. На встрече в Брюсселе, которая проходит 14—15 февраля, обсуждаются детали финансирования и каких инструкторов привлекут к обучению. В частности, решается вопрос, будут ли инструкторы базироваться на новое базе на постоянной основе или отправляться в центр на определенный срок. Где именно будет расположен центр, не уточняется.

На прошлом саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года страны G7 подписали декларацию о предоставлении Украине гарантий безопасности. Среди гарантий в общем документе указаны развитие оборонной промышленности Украины, обмен разведданными, передача современного вооружения, включая средства ПВО, артиллерию, дальнобойное оружие, бронетехнику, а также обучение ВСУ.

Лусине Баласян

НАТО