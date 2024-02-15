Pais: НАТО планирует открыть центр обучения ВСУ

По данным Pais, окончательное одобрение проект может получить на саммите НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года. На встрече в Брюсселе, которая проходит
На прошлом саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года страны G7 подписали декларацию о предоставлении Украине гарантий безопасности. Среди гарантий в общем документе указаны развитие оборонной промышленности Украины, обмен разведданными, передача современного вооружения, включая средства ПВО, артиллерию, дальнобойное оружие, бронетехнику, а также обучение ВСУ.
Лусине Баласян