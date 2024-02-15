Хабаровчанин украл электроинструменты у знакомого и сдал их в комиссионку

36-летний житель микрорайона Хабаровск-2 в середине августа прошлого года пришел в гости к своему приятелю, которому ранее помогал по хозяйству. Хозяин дома ушел по делам, а гость, зная, где тот хранит ценные вещи, выломал замок двери, проник в дом и вынес оттуда электроинструменты: циркулярную пилу, два шуруповерта, болгарку и сварочный аппарат. Ущерб составил 32 тысячи рублей.