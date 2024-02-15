Хабаровчанин украл электроинструменты у знакомого и сдал их в комиссионку

Хабаровчанина осудили за кражу электроинструментов у знакомого, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
36-летний житель микрорайона Хабаровск-2 в середине августа прошлого года пришел в гости к своему приятелю, которому ранее помогал по хозяйству. Хозяин дома ушел по делам, а гость, зная, где тот хранит ценные вещи, выломал замок двери, проник в дом и вынес оттуда электроинструменты: циркулярную пилу, два шуруповерта, болгарку и сварочный аппарат. Ущерб составил 32 тысячи рублей.
Полиция задержала подозреваемого, он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и различные преступления против личности, отбывал длительные сроки в местах лишения свободы.
Полиция в рамках следствия изъяла и вернула владельцу шуруповерт и сварочный аппарат.
«На время расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ “Кража”, в отношении злоумышленника была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Суд назначил хабаровчанину наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно. Кроме того, мужчина обязан выплатить заявителю порядка 13 тысяч рублей в счет погашения остатка причиненного материального ущерба.