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Тайвань зафиксировал приближение 21 летательного аппарата и 6 кораблей КНР

ГОНКОНГ, 15 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 21 летательного аппарата и 6 кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства острова.
Источник: AP 2023

Как утверждается, 14 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО в северной и юго-западной частях острова.

В заявлении отмечается, что армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.