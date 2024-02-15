Тайвань зафиксировал приближение 21 летательного аппарата и 6 кораблей КНР

Как утверждается, 14 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО в северной и юго-западной частях острова.
В заявлении отмечается, что армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.