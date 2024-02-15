Военные ВС РФ поразили около 140 целей ВСУ на краснолиманском направлении

Кроме того, Савчук отмеетил, что всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 320 военных, а также российские военные уничтожили два танка, пять боевых машин пехоты (БМП), десять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Стрела-10 и гаубицу Д-30 украинских военных.