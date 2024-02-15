«Нанесено огневое поражение по около 140 целям противника, из них пять опорных пунктов, до 30 позиций полевой артиллерии», — сказал он.
Кроме того, Савчук отмеетил, что всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 320 военных, а также российские военные уничтожили два танка, пять боевых машин пехоты (БМП), десять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Стрела-10 и гаубицу Д-30 украинских военных.
Накануне, 14 февраля, Министерство обороны России показало, как артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) Вооруженных сил (ВС) России уничтожили район дислокации украинской армии на краснолиманском направлении. В результате нанесения удара по позициям украинских националистов противник потерял свыше 20 военнослужащих убитыми и ранеными, а также один пикап.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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