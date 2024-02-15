Во Владивостоке эвакуировали колледж после сообщения об угрозе минирования

Во Владивостоке эвакуировали сотрудников и учащихся Энергетического колледжа на улице Борисенко, 104, сообщает ИА PrimaMedia. Утром, 15 февраля, на электронную почту администрации учебного заведения поступило письмо с угрозой теракта.
Неизвестный сообщил, что заложил несколько взрывчатых устройств якобы в рюкзаках, оставленных на этажах здания, а также в туалетах. Также аноним обмолвился и о минировании соседних школ и даже больниц, но подтверждений этому нет — спецслужбы этот случай не комментируют.
Информацию о случившемся подтвердили в пресс-службе мэрии. Все студенты и преподаватели были оперативно эвакуированы из здания. Занятия в колледже на сегодня закончены.
«На месте еще работают спецслужбы», — уточнили в администрации города.