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Во Владивостоке эвакуировали колледж после сообщения об угрозе минирования

На месте происшествия работают спецслужбы.
Источник: Соцсети

Во Владивостоке эвакуировали сотрудников и учащихся Энергетического колледжа на улице Борисенко, 104, сообщает ИА PrimaMedia. Утром, 15 февраля, на электронную почту администрации учебного заведения поступило письмо с угрозой теракта.

Неизвестный сообщил, что заложил несколько взрывчатых устройств якобы в рюкзаках, оставленных на этажах здания, а также в туалетах. Также аноним обмолвился и о минировании соседних школ и даже больниц, но подтверждений этому нет — спецслужбы этот случай не комментируют.

Информацию о случившемся подтвердили в пресс-службе мэрии. Все студенты и преподаватели были оперативно эвакуированы из здания. Занятия в колледже на сегодня закончены.

«На месте еще работают спецслужбы», — уточнили в администрации города.