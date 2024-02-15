Крутануло на 360 градусов: опасность на дороге поджидает приморских водителей

Скользкие трассы в Приморье продолжают приносить неприятности водителям. Так, дорога в районе Черниговки в сторону Владивостока покрылась льдом, из-за чего здесь едва не произошла авария. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В социальных сетях появился видеоролик, на кадрах которого КамАЗ занесло на дороге. Большегруз прокрутился на 360 градусов, но чудом остался стоять на четырех колесах. Рулевой наверняка испытал сильный шок от ситуации.
Отметим, что позади КамАЗа ехала еще одна машина, которая также могла пострадать, если бы водитель не справился с управлением.
Видео также можно посмотреть в нашем telegram-канале.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о серьезной аварии, которая произошла минувшим вечером во Владивостоке. Девушка за рулем Subaru Impreza не справилась с управлением на скользкой дороге и врезалась в леерное ограждение, пострадал пассажир.