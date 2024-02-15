Крутануло на 360 градусов: опасность на дороге поджидает приморских водителей

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о серьезной аварии, которая произошла минувшим вечером во Владивостоке. Девушка за рулем Subaru Impreza не справилась с управлением на скользкой дороге и врезалась в леерное ограждение, пострадал пассажир.