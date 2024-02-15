Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Хабаровчанина приговорили к 400 часам работ за кражу алкоголя из магазинов

Мужчина совершил 10 краж продуктов и алкоголя из супермаркетов города.
Источник: AP 2023

Хабаровчанина приговорили к 400 часам обязательных работ за кражу алкоголя из магазинов, сообщает «АиФ-Дальинформ».

С мая по октябрь прошлого года мужчина крал алкоголь и продукты в супермаркетах города. Всего он совершил 10 таких краж на 50 тысяч рублей.

Свою вину он признал и частично возместил причиненный ущерб.

«Мировой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Государственное обвинение поддержано прокуратурой Железнодорожного района», — сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Хабаровска Оксана Подласенко.

Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком 400 часов.