Хабаровчанина приговорили к 400 часам работ за кражу алкоголя из магазинов

Хабаровчанина приговорили к 400 часам обязательных работ за кражу алкоголя из магазинов, сообщает «АиФ-Дальинформ».
С мая по октябрь прошлого года мужчина крал алкоголь и продукты в супермаркетах города. Всего он совершил 10 таких краж на 50 тысяч рублей.
Свою вину он признал и частично возместил причиненный ущерб.
«Мировой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Государственное обвинение поддержано прокуратурой Железнодорожного района», — сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Хабаровска Оксана Подласенко.
Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком 400 часов.