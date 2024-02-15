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МО РФ сообщило об уничтожении украинской РСЗО «Град» на купянском направлении

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Расчет самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» Западной группировки войск уничтожил реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.
Источник: РИА "Новости"

«На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчет 152-мм самоходной пушки 2С5 “Гиацинт-С” в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил РСЗО “Град” ВСУ. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных разведкой целей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника.