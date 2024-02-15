МО РФ сообщило об уничтожении украинской РСЗО «Град» на купянском направлении

«На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчет 152-мм самоходной пушки 2С5 “Гиацинт-С” в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил РСЗО “Град” ВСУ. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных разведкой целей», — говорится в сообщении.