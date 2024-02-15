Условный срок получил братчанин, по вине которого в ДТП пострадала женщина

В какой-то момент машина, которой управлял мужчина, съехала в кювет и врезалась в дерево. Как позже установили специалисты, водитель выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате ДТП пострадали и мужчина, и его пассажирки. Одна из них — серьёзно. Степень травмирования эксперты определили как тяжкий вред здоровью.