Условный срок получил братчанин, по вине которого в ДТП пострадала женщина

Дорожный инцидент произошёл ночью 21 сентября прошлого года на дороге в посёлок Дубынино (Братский район). Как установил суд, мужчина управлял автомобилем ВАЗ-2107, хотя водительских прав у него не было. Вместе с ним в машине находились две женщины.
В какой-то момент машина, которой управлял мужчина, съехала в кювет и врезалась в дерево. Как позже установили специалисты, водитель выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате ДТП пострадали и мужчина, и его пассажирки. Одна из них — серьёзно. Степень травмирования эксперты определили как тяжкий вред здоровью.
На суде мужчина не стал отрицать вину и раскаялся в содеянном. Суд постановил приговорить его к 3 годам лишения свободы.
Ранее в сводке полиции сообщались предварительные сведения о ДТП: оно произошло утром, и за рулём находилась женщина.