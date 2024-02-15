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На СВО погиб 42-летний отец шестилетней девочки из Пермского края

Его похоронили 14 февраля в Добрянском округе.

Отец шестилетней девочки из Пермского края Константин Акимов погиб в возрасте 42 лет на СВО.

О гибели военнослужащего сообщила администрация Добрянского округа, где вместе с семьёй жил боец. Константин Акимов родился в 1981 году в посёлке Дивья. Он окончил девять классов местной школы, а затем начал работать. За свою жизнь он объехал несколько городов: трудился в Полазне, Тюмени, Краснодаре.

На СВО Константин Акимов отправился в ноябре 2022 года после заключения контракта. Был гранатомётчиком стрелкового отделения в стрелковом батальоне.

Военнослужащий погиб в звании ефрейтора 22 октября 2023 года. Однако похороны бойца состоялись только 14 февраля. Константина Акимова похоронили в его родном посёлке Дивья.

«Константин Вячеславович был очень хорошим, добрым и смелым человеком. Был хорошим другом и опорой для близких ему людей. У него остались мама и дочка 6 лет», — рассказали в администрации Добрянского округа.