На СВО погиб 42-летний отец шестилетней девочки из Пермского края

О гибели военнослужащего сообщила администрация Добрянского округа, где вместе с семьёй жил боец. Константин Акимов родился в 1981 году в посёлке Дивья. Он окончил девять классов местной школы, а затем начал работать. За свою жизнь он объехал несколько городов: трудился в Полазне, Тюмени, Краснодаре.