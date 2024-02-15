На СВО погиб 42-летний отец шестилетней девочки из Пермского края

Отец шестилетней девочки из Пермского края Константин Акимов погиб в возрасте 42 лет на СВО.
О гибели военнослужащего сообщила администрация Добрянского округа, где вместе с семьёй жил боец. Константин Акимов родился в 1981 году в посёлке Дивья. Он окончил девять классов местной школы, а затем начал работать. За свою жизнь он объехал несколько городов: трудился в Полазне, Тюмени, Краснодаре.
На СВО Константин Акимов отправился в ноябре 2022 года после заключения контракта. Был гранатомётчиком стрелкового отделения в стрелковом батальоне.
Военнослужащий погиб в звании ефрейтора 22 октября 2023 года. Однако похороны бойца состоялись только 14 февраля. Константина Акимова похоронили в его родном посёлке Дивья.
«Константин Вячеславович был очень хорошим, добрым и смелым человеком. Был хорошим другом и опорой для близких ему людей. У него остались мама и дочка 6 лет», — рассказали в администрации Добрянского округа.