Российские бойцы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

«Уже поступила команда оттянуться назад к своей группе, нас вела своя “птичка” (беспилотник — ред.), подсказывали с воздуха. Заметили колонну из трех легкобронированных колесных грузовиков. Шли в нашу сторону, плюс машина сопровождения. Это был настоящий подарок, и мы его упустить не могли. Противник чувствовал себя в безопасности, так как был далеко за линией боестолкновения. Снайперы остановили колонну точными выстрелами по лобовым стеклам и колесам. Колонна замедлилась, выстрел был с большой дальности. Водители подумали, что лопнуло колесо. Дальше действовала наша группа разведки, которая с фланга зашла в хвост колонне и методично закидала машины гранатами. Действовали дерзко и быстро. Когда пошел шквалистый огонь по нам, пулеметчики ответили и прикрыли отход», — поделился командир разведгруппы с позывным «Буян».