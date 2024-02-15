Российские бойцы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

«Снайперские пары в составе групп специальной назначения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” остановили ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении», — сообщили в МО РФ.
По данным оборонного ведомства, в ходе разведки в глубоком тылу противника разведгруппа вскрыла путь подвоза боеприпасов и продовольствия для механизированной бригады.
«Приняли решение оставить секрет для наблюдения вместе со снайпером. Точку выбрали в складке местности на возвышенности с лесным переходом, что позволяло наблюдать не только за одной дорогой, но и за целой панорамой местности», — процитировали в минобороны старшего разведчика с позывным «Кеша».
Он уточнил, что более чем за двое суток были вскрыты численный состав, автомобили, бронетехника, которая работала в районе одного из населенных пунктов.
«Уже поступила команда оттянуться назад к своей группе, нас вела своя “птичка” (беспилотник — ред.), подсказывали с воздуха. Заметили колонну из трех легкобронированных колесных грузовиков. Шли в нашу сторону, плюс машина сопровождения. Это был настоящий подарок, и мы его упустить не могли. Противник чувствовал себя в безопасности, так как был далеко за линией боестолкновения. Снайперы остановили колонну точными выстрелами по лобовым стеклам и колесам. Колонна замедлилась, выстрел был с большой дальности. Водители подумали, что лопнуло колесо. Дальше действовала наша группа разведки, которая с фланга зашла в хвост колонне и методично закидала машины гранатами. Действовали дерзко и быстро. Когда пошел шквалистый огонь по нам, пулеметчики ответили и прикрыли отход», — поделился командир разведгруппы с позывным «Буян».
В МО РФ уточнили, что после отхода группы в безопасный район работу продолжили артиллеристы, нанеся огонь по противнику из РСЗО «Ураган».