В Москве произошел пожар в здании «Известия холл»

«По адресу: Пушкинская площадь, 3 произошел пожар в здании “Известия холл”. Огнем охвачена кровля», — сказал собеседник агентства.
В настоящее время с крыши идет густой черный дым. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают пожарные.
Изначально сообщалось, что площадь возгорания составила около 800 кв. м. Позже в пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что площадь пожара выросла почти вдвое. «Происходит загорание в административном здании, которое находится на реконструкции. Предварительно, площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — отметили в пресс-службе.
Пожару присвоили третий номер сложности из пяти.
В сязи с тушением перекрыты некоторые полосы движения. «Перекрыты три полосы из четырех по Тверской улице в сторону Садового Кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку на время работы оперативных и экстренных служб. Дорожная ситуация не осложнена», — сообщили в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
В новость внесены изменения (06:50 мск) — изменилась площадь пожара.