В Москве произошел пожар в здании «Известия холл»

В сязи с тушением перекрыты некоторые полосы движения. «Перекрыты три полосы из четырех по Тверской улице в сторону Садового Кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку на время работы оперативных и экстренных служб. Дорожная ситуация не осложнена», — сообщили в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.