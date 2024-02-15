Скальпа нет, на теле рваные раны: что известно о состоянии мужчины, пострадавшего от нападения стаи собак в Хабаровске

— Я дома был, слышу крик. Побежал, разогнал собак, и увидел такое, что я просто в шоке был. У него скальп снят, волосы отдельно валялись. Я давай скорее скорую вызывать, говорю им, чтобы скорее сюда мчали, на Амуре у нас собаки человека разодрали. Я позвал товарища, мы тряпки давай носить, чтобы прикрыть его, подложить, на снегу мужик лежал, голый. Собаки на нем всю одежду разорвали. Весь искусанный, и только воет от боли, — говорит Владимир.