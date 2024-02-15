Скальпа нет, на теле рваные раны: что известно о состоянии мужчины, пострадавшего от нападения стаи собак в Хабаровске

Хабаровчанин, на которого 14 февраля в центре города напала стая собак и едва не растерзала в клочья, выжил. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил редакции «КП»-Хабаровск«, что пострадавший сейчас в ясном сознании и даже начал шутить. Стаю из пяти собак в этом районе отловили сразу после происшествия, об этом сообщили в мэрии Хабаровска. После случившегося следком завел уголовное дело по статье “Халатность”, на контроль расследование взял Александр Бастрыкин, глава федерального СК.
ЧП случилось в 7 часов утра, 14 февраля. Мужчина шел на работу вдоль реки Амур, когда свора собак кинулась на него. Животные кидались и рвали на мужчине одежду. Все его тело устлано рваными ранами и кровоподтеками, на руке и ноге зияют большие дыры. Пострадала и верхняя часть тела мужчины, глаза заплыли синевой, скулы и веки распухли от гематом. Особенно сильно повреждения видны на голове — с макушки, словно лезвием, снят скальп.
Неизвестно, были бы у него шансы выжить. если бы не помощь смелого хабаровчанина Владимира, который живет неподалеку от места происшествия. Он услышал истошный крик «Помогите», и не раздумывая бросился спасать человека. Отогнал собак, вызвал скорую, принес теплые вещи и укутал оставшегося полностью голым мужчину.
В центре Хабаровска, в акватории реки Амур, собаки едва не растерзали в клочья мужчину Татьяна ЦВЕНГЕР.
Владимир встретил медиков, сопроводил к пострадавшему и рассказал, что случилось. Сейчас искусанный мужчина находится в больнице.
— В настоящее время пациент находится в тяжелом состоянии в больнице имени Владимирцева, в реанимационном отделении. Врачи борются за его жизнь, — прокомментировали редакции в краевом минздраве.
— Собак в Центральном районе отловили, два дня назад изъяли трех животных, 13 февраля — шесть, и еще пять собак уже вчера, после происшествия, — прокомментировали в мэрии Хабаровска.
Контракт по отлову, стерилизации, вакцинации и выпуску в городе осуществляет ИП Лемихова. Действие контракта еще не окончено.
— Следственными органами СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), в связи с нападением 14 февраля 2024 года в Хабаровске нескольких беспризорных собак на мужчину. Глава СК России запросил доклад по уголовному делу, — сообщает СК России.
Хронологию событий и все, что происходило в центре Хабаровска, на улице Комсомольской в то роковое утро редакции удалось узнать из первых рук. Владимир Шабанов, мужчина, спасший от верной гибели хабаровчанина, рассказал все в мельчайших подробностях.
— Я дома был, слышу крик. Побежал, разогнал собак, и увидел такое, что я просто в шоке был. У него скальп снят, волосы отдельно валялись. Я давай скорее скорую вызывать, говорю им, чтобы скорее сюда мчали, на Амуре у нас собаки человека разодрали. Я позвал товарища, мы тряпки давай носить, чтобы прикрыть его, подложить, на снегу мужик лежал, голый. Собаки на нем всю одежду разорвали. Весь искусанный, и только воет от боли, — говорит Владимир.
После того, как врачи увезли пострадавшего, на месте происшествия оставались клочья разорванной одежды мужчины, и его личные вещи. Подробнее о случившемся можно прочитать по ссылке.