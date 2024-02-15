Трое мигрантов ограбили счета авиапассажиров в Новосибирске.

По версии следствия, в 2022—2023 годах обвиняемые подрабатывали частным извозом на территории аэропорта и, сговорившись, они брали пассажиров, чтобы потом похищать их банковские карты. Они успевали запомнить пин-код карты, пока клиенты оплачивали покупки.