Трое мигрантов ограбили счета авиапассажиров в Новосибирске.

Теперь их ждет суд. Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
По версии следствия, в 2022—2023 годах обвиняемые подрабатывали частным извозом на территории аэропорта и, сговорившись, они брали пассажиров, чтобы потом похищать их банковские карты. Они успевали запомнить пин-код карты, пока клиенты оплачивали покупки.
Завладев картами мигранты снимали с них все деньги. Всего таким образом им удалось похитить 400 тысяч рублей.
В отношении похитителей были возбуждены уголовные дела.
по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета). Следствие завершено. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что новосибирцам рассказали о новой схеме мошенничества с банковскими картами.