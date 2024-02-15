В Бирилюсском районе осудили владельца участка, где погибла 8-летняя девочка

Бирилюсский районный суд признал его виновным в причинении смерти по неосторожности. Мужчине назначено 1 год 10 месяцев ограничения свободы. Ему установлены запреты менять место жительства и выезжать за пределы района без согласия исполнительной инспекции, выходить из дома с 10 часов вечера до 8 часов утра, а также надлежит ежемесячно являться на регистрацию.