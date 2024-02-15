В Бирилюсском районе осудили владельца участка, где погибла 8-летняя девочка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Трагедия произошла в сентябре прошлого года в селе Новобирилюссы.
8-летняя девочка играла возле дома, а затем пропала. Тело ребенка нашли в яме на соседнем участке. Шесть отверстий были выкопаны по поручению 51-летнего собственника участка для установки нового забора. В нарушение требований строительных норм и правил мужчина никак не ограничил доступ к ямам.
В поисках ящерицы девочка оказалась в яме, из которой не смогла выбраться и задохнулась в замкнутом пространстве.
Собственник участка вину не признал, т.к. считает, что за ребенка должны отвечать родители, сообщает краевая прокуратура.
Бирилюсский районный суд признал его виновным в причинении смерти по неосторожности. Мужчине назначено 1 год 10 месяцев ограничения свободы. Ему установлены запреты менять место жительства и выезжать за пределы района без согласия исполнительной инспекции, выходить из дома с 10 часов вечера до 8 часов утра, а также надлежит ежемесячно являться на регистрацию.