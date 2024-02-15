Горячую линию открыли из-за взрыва в Темиртау

«На базе ДЧС и на месте развернуты оперативные штабы. Организован телефон горячей линий 51−72−23. Для оказания психологической помощи на месте работают психологи ДЧС».
Отмечается, что ликвидацией последствий взрыва занимаются 177 сотрудников ДЧС и 38 единиц техники.
Напомним, в Темиртау в двухэтажном здании магазина произошёл взрыв газа. В 08:44 часов из-под завала извлечена женщина (состояние уточняется). Она уверяет, что под завалом находится мужчина. Разбор завалов продолжается. В 9:08 часов утра пожар удалось локализовать.