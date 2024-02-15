«Хотел купить билет в другую страну»: красноярца осудили за попытку кражи из банкомата 5,5 млн рублей (видео)

Как рассказали в полиции, преступление мужчина совершил в начале января 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В утреннее время он зашел в помещение на улице 60 лет Октября, где установлены круглосуточные банкоматы, с помощью металлического ключа открыл фальшпанель одного из терминалов и попытался вскрыть сейф с деньгами. Его манипуляции попали на камеру наблюдения.
При повреждении банкомата сработала сигнализация. Пока злоумышленник пытался совладать с техникой, на место прибыли сотрудники частного охранного предприятия и полиции. Мужчину задержали.
В ходе следствия он пояснил, что на преступление пошел из-за того, что нуждался в деньгах для покупки билета в другую страну. Обвинительный приговор ему вынесли по части 3 статьи 30, части 4 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу в особо крупном размере».