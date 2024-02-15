В красноярском аэропорту пьяная женщина устроила дебош на борту самолета

Пассажирка самолета, вылетающего из Красноярска в Сочи, устроила дебош на борту. Громко кричащую и нецензурно выражающуюся пьяную сочинку угомонить не удалось. На замечания окружающих она не реагировала. Представители авиакомпании были вынуждены обратиться за помощью в дежурную часть транспортной полиции аэропорта Красноярск.
Полицейские сняли с рейса 27-летнюю нарушительницу общественного порядка и доставили ее в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило опьянение в легкой степени.
В итоге женщину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в нетрезвом виде.