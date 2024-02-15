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В Иркутске ищут молодых людей, которые украли аккумуляторы

Двоих молодых людей, совершивших хищение аккумуляторных батарей в декабре 2023 года в одном из дворов на улице Трилиссера в Иркутске, ищет полиция.
Источник: ГУ МВД

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские призывают парней добровольно явиться в полицию. Тех, кто знает что-либо о преступлении и узнал молодых людей, просят позвонить по телефонам: 8 (3952) 35−01−01, 8−908−777−03−77 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).