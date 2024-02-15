В Иркутске ищут молодых людей, которые украли аккумуляторы

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело. Полицейские призывают парней добровольно явиться в полицию. Тех, кто знает что-либо о преступлении и узнал молодых людей, просят позвонить по телефонам:
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Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело. Полицейские призывают парней добровольно явиться в полицию. Тех, кто знает что-либо о преступлении и узнал молодых людей, просят позвонить по телефонам: