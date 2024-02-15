В Иркутске ищут молодых людей, которые украли аккумуляторы

Возбуждено уголовное дело. Полицейские призывают парней добровольно явиться в полицию. Тех, кто знает что-либо о преступлении и узнал молодых людей, просят позвонить по телефонам: 8 (3952) 35−01−01 , 8−908−777−03−77 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).