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В ряде регионов Украины прозвучали взрывы

На всей территории страны объявили воздушную тревогу.
Источник: Reuters

Звуки взрывов были слышны в ряде регионов и столице Украины утром в четверг.

О взрывах в Киеве сообщил в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

«Взрывы в городе. Работает ПВО. Не покидайте укрытий!», — написал он.

По информации Киевской обладминистрации, на территории региона также задействовали средства противовоздушной обороны. Население просят не снимать их работу.

Согласно сведениям украинских Telegram-каналов, звуки взрывов были слышны в четверг в Днепропетровске, Луцке, Львове, Винницкой области, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее сообщалось об объявлении воздушной тревоги во всех украинских регионах.