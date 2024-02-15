В ряде регионов Украины прозвучали взрывы

Звуки взрывов были слышны в ряде регионов и столице Украины утром в четверг.
О взрывах в Киеве сообщил в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.
«Взрывы в городе. Работает ПВО. Не покидайте укрытий!», — написал он.
По информации Киевской обладминистрации, на территории региона также задействовали средства противовоздушной обороны. Население просят не снимать их работу.
Согласно сведениям украинских Telegram-каналов, звуки взрывов были слышны в четверг в Днепропетровске, Луцке, Львове, Винницкой области, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Ранее сообщалось об объявлении воздушной тревоги во всех украинских регионах.