Забайкальские десантники под покровом ночи взяли опорник ВСУ к западу от Артёмовска

В ведомстве сообщили, что задачу на уничтожение скопления украинских военных западнее Артёмовска получила бронегруппа парашютно-десантного батальона отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии. Под покровом ночи десантники на БМД-2К-АУ выдвинулись в район выполнения поставленной задачи. Там они с расстояния 1−1,5 км обстреляли осколочно-фугасными боеприпасами опорный пункт ВСУ, после чего на его захват выдвинулись штурмовые группы.