Нашли 9-летнего мальчика, пропавшего в лесу возле Екатеринбурга

Об этом сообщает портал E1.RU.
По данным издания, мальчик ушел на прогулку и заблудился в лесу. Но он сумел по кнопочному телефону позвонить родным, те сообщили в МЧС.
«Переговорив с мальчиком, спасатели смогли определить приблизительное место поиска. На место выехали пять человек, разделились на пару групп, — сообщил очевидец. — Одна из них смогла найти ребенка примерно в трех километрах от СНТ».
Ребенка из леса вынесли на руках. На холоде он провел несколько часов, сильно замерз, но не получил обморожения. Ребенка передали медикам.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге нашли 15-летнего Артема, который пропал 31 января в микрорайоне Уралмаш. О найденном подростке сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
Поисками подростка занимались не только волонтеры, но и сотрудники отдела полиции № 15 Екатеринбурга.