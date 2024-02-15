В Норильске вынесли приговор организаторам незаконного казино

В Красноярском крае огласил приговор для 7 жителей Норильска за организацию незаконного казино. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.
По данным следствия, в ноябре 2022 года 35-летний житель Норильска организовал несколько законспирированных помещений для проведения азартных игр. К себе в помощники он взял ещё 6 человек, которые непосредственно контролировали игровые залы. Злоумышленникам удалось заработать на этом более 25 миллионов рублей.
Незаконное казино выявили и закрыли сотрудники ФСБ в мае 2023 года. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация незаконной игорной деятельности).
Норильский городской суд, с учётом роли каждого из подсудимых, вынес обвинительные приговоры от 1 года 6 месяцев до 2 лет лишения свободы условно.