В Норильске вынесли приговор организаторам незаконного казино

По данным следствия, в ноябре 2022 года 35-летний житель Норильска организовал несколько законспирированных помещений для проведения азартных игр. К себе в помощники он взял ещё 6 человек, которые непосредственно контролировали игровые залы. Злоумышленникам удалось заработать на этом более 25 миллионов рублей.