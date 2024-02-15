В Уфе установили личность ночного дрифтера

Между тем, накануне в Уфе задержали еще двух автомобилистов, устроивших шоу в центре города: на своих Lada Priora они двигались по улице Ленина с громко включенной музыкой и открытыми дверьми. Под раздававшуюся из салонов музыку их друзья устроили танцы на остановке «Гостиный двор».