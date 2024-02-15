В Уфе установили личность ночного дрифтера

«Чтобы избежать ответственности, он скрыл номера и подписал под видео, что все происходит на полигоне. Тем не менее личность водителя была установлена», — прокомментировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
24-летний водитель иномарки был доставлен в отдел полиции, на него составлены протокола за административное нарушение.
Он, к слову, свое видео сопроводил словами «Вот как надо!», намекая на произошедший до него курьез с другим уфимским дрифтером-блогером, попавшим на BMW в ДТП.
Между тем, накануне в Уфе задержали еще двух автомобилистов, устроивших шоу в центре города: на своих Lada Priora они двигались по улице Ленина с громко включенной музыкой и открытыми дверьми. Под раздававшуюся из салонов музыку их друзья устроили танцы на остановке «Гостиный двор».
Как рассказал руководитель Госавтоинспекции РБ Владимир Севастьянов, 24-летний водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил пользования аварийной сигнализацией, нарушение правил перевозки людей, заключающееся в передвижении транспорта с открытыми дверьми. Автомобиль мужчина приобрел в августе прошлого года и уже 47 раз привлекался за различные нарушения ПДД.
Второй водитель — 26-летний уфимец — привлечен за аналогичные нарушения. У него зафиксировано 80 нарушений ПДД. Кроме того, этот мужчина находился в розыске за уклонение от военной службы. После составления административных материалов его передали военной комендатуре Уфимского гарнизона.