Красноярец до смерти избил сожительницу за упреки в неверности и низком заработке

Все произошло в ночь с 10 на 11 февраля в квартире пары в одном из домов по улице Микуцкого.
По версии следствия, между нетрезвыми сожителями возник конфликт — женщина обвинила мужчину в неверности и высказала недовольство по поводу его низкого заработка. В ходе ссоры он нанес ей множественные удары руками по голове и другим частям тела.
«Когда женщина потеряла сознание, мужчина вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи констатировали ее смерть. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной гибели потерпевшей явилась закрытая черепно-мозговая травма», — рассказали в СК.
Мужчина дал признательные показания. Ему уже предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.