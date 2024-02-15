Красноярского бизнесмена будут судить за мошенничество на 1,4 млрд рублей

В Красноярске будут судить бизнесмена Александра Нусса по делу о мошенничестве на сумму более 1,4 млрд рублей. По данным Генпрокуратуры России, предприниматель похитил деньги с неустановленными лицами и перевёл за границу.
По версии следствия, в 2015 году Александр Нусс, являясь бенефициарным владельцем компании «Сиблес Проект», получил кредит на сумму 1,4 млрд рублей от государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. На эти деньги его фирма должна построить производственный комплекс по переработке леса в Сосновоборске. Но средства были похищены самим бизнесменом и направлены на счета сторонних организаций.
Уже в 2024 году бизнесмен и неустановенные лица организовали перевод 770 миллионов похищенных средств на банковский счёт шведской компании. Операция проводилась под видом оплаты за поставку технологического оборудования, которое в действительности в Россию так и не поступило.
В отношении бизнесмена было заведено и расследовано уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 193.1 УК РФ. В настоящий момент материалы дела направлены в Железнодорожный районный суд Красноярска. Правоохранители продолжают искать соучастников преступления.