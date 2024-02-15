Красноярского бизнесмена будут судить за мошенничество на 1,4 млрд рублей

По версии следствия, в 2015 году Александр Нусс, являясь бенефициарным владельцем компании «Сиблес Проект», получил кредит на сумму 1,4 млрд рублей от государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. На эти деньги его фирма должна построить производственный комплекс по переработке леса в Сосновоборске. Но средства были похищены самим бизнесменом и направлены на счета сторонних организаций.