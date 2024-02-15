Вход на станцию метро закрыли из-за пожара во дворе «Известий холла»

Департамент транспорта Москвы сообщил, что в связи с пожаром на Тверской улице перекрыты три полосы из четырех в сторону Садового кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку. Позже движение по переулку и по соседней улице Малая Дмитровка в районе № 2 перекрыли полностью.