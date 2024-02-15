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Вход на станцию метро закрыли из-за пожара во дворе «Известий холла»

Вход на станцию московского метро «Пушкинская» перекрыли из-за пожара во дворе здания «Известия холл» в центре столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Сотрудники метрополитена также рассказали корреспонденту «РИА Новости», что перекрыты два выхода из метро на станции «Пушкинская».

По данным МЧС, площадь возгорания достигла 1,5 тыс. кв. м., горят три строение во дворе «Известий холла». Телеграм-канал Mash сообщил, что пожар начался во внутреннем дворе — загорелись бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms.

«Известия холл» — концертный за общей площадью 2 тыс. кв м и вместимостью до 2000 человек. Основной зал имеет 2 этажа. Здание расположено по соседству с конструктивистским зданием газеты «Известия» 1927 года постройки.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что в связи с пожаром на Тверской улице перекрыты три полосы из четырех в сторону Садового кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку. Позже движение по переулку и по соседней улице Малая Дмитровка в районе № 2 перекрыли полностью.

МЧС
пожары