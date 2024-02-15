Мужчина скончался в автобусе Екатеринбурга

Другие пассажиры вызвали скорую помощь.
Тело мужчины забрали из автобуса на остановке «Академика Бардина», куда приехала скорая помощь и полиция.
«Предварительно, ухудшилось самочувствие, скоропостижно скончался. История не связана с криминалом», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
По данному факту проводится проверка. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области на 137-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла авария, в которой погибли два человека.
По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля «Лада Гранта» и грузовика «Скания». Удар был такой силы, что оба транспортных средства оказались в кювете.