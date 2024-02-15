Заживо порвали мужчину на части: чиновник, арестованный за гибель человека от бездомных собак, вышел из СИЗО в Хабаровске

У каждого из них появились свои фигуранты. Халатность вменили начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда мэрии города Василию Иванову. По второй статье пошла глава ветклиники «Бонифаций» Елена Лемихова. Следствие считает, что последняя спустя рукава исполняла обязанности по отлову бездомных псов. Причем тут чиновник мэрии? Ловить безнадзорных собак полагалось и в рамках муниципального контракта, заключенного «Бонифацием» с городским управлением ЖКХ.