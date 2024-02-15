Заживо порвали мужчину на части: чиновник, арестованный за гибель человека от бездомных собак, вышел из СИЗО в Хабаровске

Утро 16 января для мужчины из Хабаровска было одним из многих рутинных. Ранний подъем, дорога до работы — никакого предчувствия скорой гибели. Он шел рядом с трамвайными путями по Айвазовского. Дорогу ему перегородила собачья свора.
Бездомные псы окружили и набросились на мужчину. Агрессивные собаки фактически рвали его, не оставляя ни малейшего шанса. Отбиться своими силами мужчина не смог, на помощь никто не пришел. Скорую вызвала семейная пара, которая увидела разодранный окровавленный пуховик.
Но было поздно. Мужчина с десятками ран от укусов на теле, обглоданными кистями и, по пока неизвестной причине, проломленным черепом скончался по дороге в больницу. Причиной смерти стал травматический шок, вызванный укусами собак. Кстати, спустя пару часов после трагедии псов отловили.
У каждого из них появились свои фигуранты. Халатность вменили начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда мэрии города Василию Иванову. По второй статье пошла глава ветклиники «Бонифаций» Елена Лемихова. Следствие считает, что последняя спустя рукава исполняла обязанности по отлову бездомных псов. Причем тут чиновник мэрии? Ловить безнадзорных собак полагалось и в рамках муниципального контракта, заключенного «Бонифацием» с городским управлением ЖКХ.
Месяц назад обоим фигурантам определили меру пресечения. Чиновника отправили в СИЗО, главу ветклиники посадили под домашний арест. Накануне мера пресечения была пересмотрена Хабаровским краевым судом. Почему — вопрос пока остается открытым.
— Суд заменил меру пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий. Обоснованность решения суда проверяется, — сообщила Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.
Какие действия чиновнику запрещены — не уточняется. Предварительно, речь в том числе идет о временном табу на работу.