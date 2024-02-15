Житель Хабаровского края облил бензином и поджёг возлюбленную

Преступление произошло 26 июня прошлого года в селе Петровичи района имени Лазо. Местный 58-летний житель выпил и начал выяснять отношения с возлюбленной. Во время ссоры сельчанин решил расправиться с женщиной, для чего облил её бензином и поджёг. Спустя два месяца та умерла на больничной койке.