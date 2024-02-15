Житель Хабаровского края облил бензином и поджёг возлюбленную

Житель Хабаровского края предстанет перед судом за сожжение заживо своей сожительницы. Врачи боролись за жизнь потерпевшей, но спасти её не удалось, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Преступление произошло 26 июня прошлого года в селе Петровичи района имени Лазо. Местный 58-летний житель выпил и начал выяснять отношения с возлюбленной. Во время ссоры сельчанин решил расправиться с женщиной, для чего облил её бензином и поджёг. Спустя два месяца та умерла на больничной койке.
Фигуранту инкриминировали статью об убийстве с особой жестокостью, которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. Накануне расследование по уголовному делу завершилось, прокурор утвердил обвинительное заключение.
«По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели случившегося. Проведены судебные экспертизы, а также иные следственные и процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение и направить уголовное дело в суд», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Немцева.