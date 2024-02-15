Украинский БПЛА атаковал нефтебазу по соседству с Воронежской областью

В ночь на четверг, 15 февраля, в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Курском районе соседней Курской области произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации пострадавших нет. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.