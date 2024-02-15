Украинский БПЛА атаковал нефтебазу по соседству с Воронежской областью

В ночь на четверг, 15 февраля, в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Курском районе соседней Курской области произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации пострадавших нет. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
— Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие, — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале.
Кроме того, по информации tg-канала Shot, беспилотник самолетного типа ночью якобы пытался атаковать Губкинскую нефтебазу в Белгородской области.
— Предварительно, дрон был сбит. Разрушений нет. Никто не пострадал, — пишет Shot.
РИА «Воронеж» сообщало, в ночь на 14 февраля дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский БПЛА самолетного типа в Воронежской области. В tg-каналах начали распространять сообщения, якобы ВСУ могли пытаться атаковать нефтехранилище.
В правительстве Воронежской области подчеркнули, что информация о возможной цели украинского БПЛА не соответствует действительности. Остатки беспилотника были обнаружены вдали от населенных пунктов и каких-либо инфраструктурных объектов.