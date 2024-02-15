Пострадавших от взрыва газа в Чечне доставили в Нижний Новгород спецбортом МЧС

Спецборт МЧС доставил пострадавших при взрыве газа из Чечни в Нижний Новгород. Самолет приземлился в аэропорту им. Чкалова минувшей ночью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
На борту находились женщина и двое ее детей — они получили серьезные ожоги во время взрыва газа в их частном доме в селе Чечен-Аул 10 февраля. Их доставили в больницу Грозного, после чего в течение суток была организована санитарно-авиационная эвакуация.
— Спецборт Ан-148 оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета. На протяжении всего полёта пациентов сопровождали медики, — рассказали в региональном Управлении МЧС.
К моменту прибытия спецборта на аэродроме его уже ждали три реанимационных автомобиля скорой помощи. Судя по опубликованным кадрам, один из детей совсем еще кроха — его медики вынесли из самолета на руках завернутым в одеяло.
В Нижнем Новгороде пострадавших доставили в Приволжский исследовательский медицинский университет, где они будут проходить лечение.