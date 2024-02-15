Деревянный дом горит в центре Хабаровска

Деревянный дом загорелся в Хабаровске. Пожар произошел на улице Истомина, сейчас на месте работают огнеборцы. Тушение длится уже дольше часа — сообщение о происшествии поступило в 14:12.
— Огонь возник в деревянном здании. Благодаря слаженным и профессиональным действиям бойцов МЧС в 15:11 пожар локализован на предварительной площади 70 квадратных метров, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Известно, что барак жилой. Но о пострадавших пока не сообщалось. Однако очевидцы сообщают, что рядом работают медики скорой помощи. На месте работают 15 человек и пять единиц техники. Они продолжают ликвидировать возгорание.
Ранее в Хабаровске при пожаре погибла семейная пара. У пенсионеров проблемы со здоровьем — женщина не могла ходить, а мужчина делал это с трудом. Их дом выгорел полностью, пожарные не успели ничего спасти.