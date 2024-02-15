Baza: самолёт до Хабаровска задержали в Москве из-за драки военнослужащих

Рейс из Москвы в Хабаровск задержали из-за драки двоих военнослужащих. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным ресурса, инцидент произошёл 14 февраля около 22:00 в аэропорту Шереметьево. Как сообщает Telegram-канал со ссылкой на очевидцев, двое военных, употребивших алкоголь, вступили в конфликт. Словесная перепалка переросла в драку, разнимать которую пришлось полицейским.
Отмечается, что один из оппонентов сломал другому нос. Потерпевшего, пишет Baza, доставили в больницу для оказания медпомощи.