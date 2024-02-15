Baza: самолёт до Хабаровска задержали в Москве из-за драки военнослужащих

По данным ресурса, инцидент произошёл 14 февраля около 22:00 в аэропорту Шереметьево. Как сообщает Telegram-канал со ссылкой на очевидцев, двое военных, употребивших алкоголь, вступили в конфликт. Словесная перепалка переросла в драку, разнимать которую пришлось полицейским.