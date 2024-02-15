FT: США изъяли тысячи Porsche и Bentley из-за сделанной уйгурами детали

По данным издания, были конфискованы более тысячи спортивных автомобилей и внедорожников Porsche, несколько сотен Bentley и несколько тысяч Audi. Представитель Volkswagen сообщил газете, что после этого группа может прекратить отношения с поставщиками, если по итогам расследования будут выявлены серьезные нарушения.