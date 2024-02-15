FT: США изъяли тысячи Porsche и Bentley из-за сделанной уйгурами детали

Материнская группа Volkswagen, поставщик Porsche, Bentley и Audi, обнаружила в автомобилях запрещенную деталь, после чего все автомобили конфисковали в портах США. По словам источников издания, изначально Volkswagen не знал о происхождении детали, поставленной от посредника. О какой именно детали идет речь, не уточняется.
По данным издания, были конфискованы более тысячи спортивных автомобилей и внедорожников Porsche, несколько сотен Bentley и несколько тысяч Audi. Представитель Volkswagen сообщил газете, что после этого группа может прекратить отношения с поставщиками, если по итогам расследования будут выявлены серьезные нарушения.
Согласно закону о предотвращении уйгурского принудительного труда от 2021 года, в США запрещено ввозить продукцию, произведенной с использованием принудительного труда в западном регионе Синьцзян и других районах Китая.
Уйгуры в Китае живут в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Большинство исповедует ислам. Власти Китая утверждают, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем. В регионе также действовали специальные «лагеря перевоспитания» уйгуров. По данным ООН, в 2018 году в этих лагерях содержали около 1 млн уйгуров, в 2019 — 3 млн человек.
Анастасия Ларина