За месяц два человека серьезно пострадали от бродячих собак в Хабаровске

В Хабаровске произошло уже второе серьезное нападение своры собак на хабаровчан. Если в во второй раз пострадавший мужчина остался в живых, то первое нападение на жителя Хабаровска закончилось летальным исходом. В свою очередь в двух случаях Александр Бастрыкин взял дело о нападении собак на жителей Хабаровска на личный контроль. В первом случае прокуратура даже нашли несколько виновных в данной ситуации. Кстати одного из фигурантов по первому делу о халатности, которая привела к смерти человека, выпустили под домашний арест из СИЗО.