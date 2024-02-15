За месяц два человека серьезно пострадали от бродячих собак в Хабаровске

В Хабаровске произошло уже второе серьезное нападение своры собак на хабаровчан. Если в во второй раз пострадавший мужчина остался в живых, то первое нападение на жителя Хабаровска закончилось летальным исходом. В свою очередь в двух случаях Александр Бастрыкин взял дело о нападении собак на жителей Хабаровска на личный контроль. В первом случае прокуратура даже нашли несколько виновных в данной ситуации. Кстати одного из фигурантов по первому делу о халатности, которая привела к смерти человека, выпустили под домашний арест из СИЗО.
Напомним, что вчера в День всех влюбленных, собаки едва не загрызли насмерть человека в Хабаровске. ЧП случилось на улице Комсомольской в районе дома № 8, прямо на льду реки Амур.
Пострадавшему помог другой мужчина, который случайно оказался в поблизости. Собаки полностью разорвали на нем одежду, сильно покусали руки и ноги человека, ему была необходима срочная медицинская помощь, которая была ему оказана через короткое время.
Сложную ситуацию с бродячими собаками мы решили обсудить завтра на встрече дискуссионной площадки «Деловой клуб ИА AmurMedia» (18+). Начало в 12:00 часов.
К обсуждению темы приглашены депутаты, общественники и предприниматели.
Ссылка на прямой эфир (18+) появится завтра. Следите за нашими анонсами на сайте и Telegram-канале AmurMedia | Хабаровск и край (18+).