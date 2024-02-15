Что известно о пожаре на территории «Известия холла»

Само здание «Известия холл» не было повреждено огнем. Информация о пострадавших не поступала.
ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.
Обстоятельства происшествия
Информация о пожаре по адресу: Тверская улица, 18, корпус 1 появилась около 06:00 мск. По данным МЧС, огонь охватил три неэксплуатируемых строения внутри двора на территории комплекса зданий «Известия холл».
Первоначально сообщалось, что площадь пожара — 800 кв. м, затем она выросла до 1,5 тыс. кв. м, на которой была локализована.
Как сообщили в оперативных службах, у одного из строений обрушился металлический купол.
Благодаря действиям пожарных, огонь не перешел на здание «Известия холл».
О причинах возгорания официально не сообщалось.
Ход тушения
Пожару присвоен третий номер сложности из пяти.
По информации МЧС, тушение осложняется высокой пожарной загрузкой — строительными и другими горючими материалами, на месте возгорания наблюдается плотное задымление.
К тушению привлечены более 120 человек, задействовано 35 единиц техники.
Действия властей
По информации столичной Госавтоинспекции, перекрыты для движения две полосы из четырех по Тверской улице в сторону Садового кольца.
Также перекрыто движение по Большому Путинковскому переулку от дома 5 по Пушкинской площади до Тверской улицы и по Малой Дмитровке — от Успенского переулка до Пушкинской площади.
Был ограничен вход на станцию метро «Пушкинская», полицейские также перекрыли часть Тверского бульвара и Тверской улицы.
Прокуратура Москвы начала доследственную проверку по факту пожара, на месте ЧП работает и.о. Тверского межрайонного прокурора Николай Чекашкин.
О здании «Известия холл»
Историческое здание комплекса было построено в 1926—1927 годах в стиле конструктивизма по проекту архитектора Григория Бархина.
В комплексе разместились типография и редакция газеты «Известия». Московский выпуск издания печатался в нем вплоть до начала 1990-х годов, редакция размещалась здесь до 2011 года.