Экс-росгвардеец, случайно застреливший мужчину в Иркутске, получил «условку»

Напомним, что сам инцидент произошел в мае 2021 года. Двое пьяных мужчин попытались попасть в заведение, но их не пропустила охрана. Тогда на место происшествия выехала Росгвардия. Одному из посетителей росгвардеец нанес порядка 10 ударов своим защитным шлемом. Затем он сделал предупредительные выстрелы в воздух, Но после не поставил пистолет на предохранитель и не убрал его в кобуру. В итоге держа пистолет в руке при надевании наручников, в какой-то момент по неосторожности произошел выстрел.