Экс-росгвардеец, случайно застреливший мужчину в Иркутске, получил «условку»

14 февраля Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор бывшему сотруднику Росгвардии, который по неосторожности ранил мужчину у ночного клуба.
-Мужчина признан виновным по статье о превышении должностных полномочий и халатности. По решению суда ему назначили наказание в виде четырех лет условно с испытательным сроком в три года, — сказали «КП-Иркутск» в суде.
В суде также добавили, что приговор еще не вступил в законную силу. На сегодняшний день также не поступало апелляционных жалоб на приговор, на это есть еще 14 суток.
Напомним, что сам инцидент произошел в мае 2021 года. Двое пьяных мужчин попытались попасть в заведение, но их не пропустила охрана. Тогда на место происшествия выехала Росгвардия. Одному из посетителей росгвардеец нанес порядка 10 ударов своим защитным шлемом. Затем он сделал предупредительные выстрелы в воздух, Но после не поставил пистолет на предохранитель и не убрал его в кобуру. В итоге держа пистолет в руке при надевании наручников, в какой-то момент по неосторожности произошел выстрел.