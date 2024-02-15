В январе в Приморье по вине родителей дома погибли 7 детей

В прошлом году в Приморском крае зарегистрировано 80 случаев детских смертей на дому. В январе этого года ушли из жизни ещё 7 детей. По словам врачей и представителей Минзрава, в основном трагедии происходят по вине родителей. В крае будет усилена профилактическая работа, создадут специальный телеграмм-канал.
На состоявшей сегодня пресс-конференции, специалисты были единодушны. Трагические ситуации было возможно предотвратить, если бы родители осознавали в полной мере ответственность за жизнь ребёнка, выполняли рекомендации врачей.
«Зона родительского внимания начинается задолго до рождения ребёнка. Необходимость встать на учёт в женской консультации, пройти всё плановые скрининги по треместрам — задача каждой будущей мамы», — говорит начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Приморья Елена Ибрагимова.
«Благодаря нацпроекту “Здравоохранение”, региональным программам медицина в Приморье развивается. Во многих случаях, услуги врача, диагностика — совершенно бесплатны. Так помогите же нам спасти хрупкие жизни!», — заявил главный внештатный неонатолог Приморского края, заведующий краевым неонатальным центром ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» Андрей Выхрестюк.
Консолидированная ответственность и врачей, и родителей за жизнь детей сегодня как никогда актуальна.
«Иногда мы сталкиваемся с вопиющей безалаберностью. Годовалый ребёнок проглотил 50 магнитов, а родители и не заметили! Спасли малыша чудом! Тяжёлые отравления, ожоги, утопления, падения из окна… Речь идёт об элементарном недосмотре»! — констатировала руководитель краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи, врача-педиатра Инна Зеленкова.
Детский омбудсмен предложила создать отдельный телеграм-канал от краевого Минздрава, чтобы усилить профилактику и сократить число несчастных случаев. Представители Минздрава в целом поддержали эту идею. И напомнили, что надо пользоваться теми возможностями, которые уже есть.
Напомним, что в Приморском крае работает региональная программа по развитию здравоохранения. Есть ряд дополнительные медицинских консультаций, куда можно попасть совершенно бесплатно. А в рамках напроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, больницы и поликлиники модернизируются и оснащаются новым оборудованием.