В январе в Приморье по вине родителей дома погибли 7 детей

В прошлом году в Приморском крае зарегистрировано 80 случаев детских смертей на дому. В январе этого года ушли из жизни ещё 7 детей. По словам врачей и представителей Минзрава, в основном трагедии происходят по вине родителей. В крае будет усилена профилактическая работа, создадут специальный телеграмм-канал.