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Число пострадавших при стрельбе в Канзас-Сити возросло до 29

Число пострадавших во время стрельбы после чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги (NFL) «Канзас-Сити Чифс» в городе Канзас-Сити в США выросло до 29 человек. Об этом 15 февраля сообщает американский телеканал CNN.
Источник: AP 2023

Журналисты телеканала связались с четырьмя больницами, где им рассказали, что число раненых при стрельбе достигло 29 человек, причем огнестрельные ранения обнаружены у 19. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии. В местной детской больнице заявили, что к ним доставили 12 пострадавших, 11 из которых от шести до 15 лет, у девяти огнестрельные ранения. Медики заверили, что жизням этих детей ничего не угрожает.

Стрельба на праздновании победы команды «Канзас-Сити Чифс» в турнире NFL произошла 14 февраля. На параде ожидался 1 млн посетителей, а поддерживать общественный порядок направили 600 сотрудников правоохранительных органов. Сначала сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших, а также о том, что игроки, тренеры и персонал команды доставлены в безопасное место.

Позже в тот же день начальник полиции Канзас-Сити Стейси Грейвз сообщила, что число пострадавших возросло до 22, а правоохранители задержали трех подозреваемых в стрельбе.