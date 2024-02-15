Число пострадавших при стрельбе в Канзас-Сити возросло до 29

Журналисты телеканала связались с четырьмя больницами, где им рассказали, что число раненых при стрельбе достигло 29 человек, причем огнестрельные ранения обнаружены у 19. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии. В местной детской больнице заявили, что к ним доставили 12 пострадавших, 11 из которых от шести до 15 лет, у девяти огнестрельные ранения. Медики заверили, что жизням этих детей ничего не угрожает.